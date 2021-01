Esporte 'Respeito e valorizo Estadual. Sou oriundo dele', diz técnico do Atlético-GO Marcelo Cabo falou sobre a vitória sobre o Goiás, que deu ao Dragão a garantia da 1ª colocação da 1ª fase, e disse que gandula xingou jogadores do rubro-negro

Depois de vencer o clássico contra o Goiás na retomada do Campeonato Goiano com um time misto, já que preferiu preservar seus princpais jogadores para o Campeonato Brasileiro, o técnico do Atlético-GO, Marcelo Cabo, procurou reforçar que valoriza o Estadual. A partida foi disputada na Serrinha e vale pela 11ª rodada da fase de classificação do Goianão, que voltou após...