Esporte Reservas do Vila Nova goleiam em jogo-treino Contra a Universo, Tigre faz 4 a 0, em atividade que marca o início de mais uma semana de preparação

O Vila Nova iniciou, nesta segunda-feira (09), sua preparação para o confronto contra o Anápolis, válido pela 10ª rodada do Goianão 2020, que será disputada no sábado (14), às 16 horas, no Onésio Brasileiro Alvarenga. Os titulares da última partida - derrota por 1 a 0 para o Jaraguá - fizeram trabalho na academia do OBA e, em seguida, foram ao CT para fazer trabalho físico e regenerati...