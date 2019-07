Esporte Reservas do Palmeiras empatam por 2 a 2 com o Operário-PR em jogo-treino

No dia seguinte à derrota por 2 a 1 no amistoso com o Guarani, em Campinas, o Palmeiras voltou a campo na tarde desta quinta-feira para a disputa de um jogo-treino contra o Operário-PR, na Academia de Futebol. No período do duelo em que atuou com uma formação considerada reserva, a equipe alviverde empatou por 2 a 2. Os gols do time palmeirense foram marcados pelo a...