Reservas decidem e Fortaleza supera Athletico-PR no Castelão

A primeira partida do Fortaleza na Arena Castelão, neste retorno à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, terminou com festa da torcida da casa. O time cearense bateu o Athletico-PR por 2 a 1 e conquistou os primeiros pontos na competição, nesta quarta-feira (1º), pela segunda rodada. Reservas de luxo de Rogério Ceni, os atacantes Osvaldo e Wellington Paulista sa...