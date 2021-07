Esporte Reserva, meia acerta rescisão com o Atlético-GO Matheus Oliveira não vinha sendo aproveitado pelo técnico Eduardo Barroca e deixa o Dragão

Uma das opções para o meio de campo, especificamente para a vaga de João Paulo, o meia atacante Matheus Oliveira deixou o Atlético-GO. A rescisão contratual do jogador está publicada no Boletim Informativo Diário (BID) desta sexta-feira (2). Além do zagueiro e volante Nathan Silva, que foi requisitado para retornar ao Atlético-MG, Matheus Oliveira é o segundo atleta a...