Esporte Rescisões na Justiça voltam a ser problema no Vila Nova Araújo consegue liminar para deixar o Tigre, mas clube ainda pode entrar em acordo com jogador

O Vila Nova volta a sofrer com um problema antigo na história do clube, mas que se torna atual a cada novo rebaixamento à Série C ou momento financeiro ruim do clube. O volante Araújo tenta na Justiça deixar a equipe colorada - o contrato do jogador é até o final do Campeonato Goiano 2020. Algumas das alegações do atleta são as mesmas que o goleiro Michel Alves (2011), o...