Esporte Representantes goianos fazem últimos ajustes antes do início da Série D Trio está no Grupo 5 do torneio e estreia no final da próxima semana

Aparecidense, Goianésia e Goiânia, os três clubes representantes do futebol goiano na Série D do Brasileiro, seguem a preparação à disputa da 1ª fase dada competição. O trio goiano está no Grupo 5 do torneio e estreia no final da próxima semana. Por isso, os times fazem ajustes, treinos, amistosos e ainda seguem contratando. Pelo menos Aparecidense e Goiânia se movimentaram...