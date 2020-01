Esporte Representante de Barcia explica saída do atleta e lamenta demora do Goiás Constantino Júnior, que é empresário do atacante uruguaio, deu detalhes da negociação com o time esmeraldino, que tentava um novo empréstimo. Jogador foi anunciado pelo Sport

O atacante Leandro Barcia não segue no Goiás na temporada 2020. O uruguaio, que defendeu o time goiano em 48 partidas (marcou nove gols), foi anunciado pelo Sport Recife, na manhã desta quinta (2). De acordo com Constantino Júnior, representante do atleta no Brasil, a demora esmeraldina foi determinante para a não permanência. "É um assunto que se arrastou por muito temp...