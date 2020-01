Esporte Reposição de Michael será desafio para o Goiás Clube esmeraldino conta com oito opções para o ataque, mas perdeu sua principal referência no setor com a transferência de Michael para o Flamengo

A venda de Michael mexe com as finanças e também com a montagem do time do Goiás. Atualmente, o clube esmeraldino conta com oito opções no setor ofensivo: Rafael Moura, Vinícius Lopes, Lucão, Henrique Almeida, Samuel, Zeca, Marcinho e, por último, o argentino Daniel Villalva. Prevendo o assédio por Michael, que foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro 2019, o t...