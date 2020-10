Esporte Repetição, concentração e casa são aliados do Atlético-GO diante do Inter, apontam especialistas Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil será nesta quarta-feira (28), às 19 horas, no Estádio Olímpico. Veja como assistir, quem joga, desfalques e arbitragem

A missão de vencer o Inter no jogo de ida das oitaas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (28), às 19 horas, no Estádio Olímpico, passa, no Atlético-GO, pela manutenção de fatos que deram certo em jogos anteriores, como na vitória sobre o Flamengo (3 a 0), e na correção do que fez de errado, como na última derrota, para o Palmeiras, por 3 a 0. É o que apontam...