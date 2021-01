Esporte Rensga vence o INTZ e mantém boa fase no CB Academy Goianos chegam a terceira vitória seguida na competição e seguem na faixa de classificação

A Rensga venceu a terceira partida seguida no Campeonato Brasileiro Academy de League of Legends (CB Academy). Nesta quarta-feira (27), os Cowboys superaram o INTZ, em jogo dominado pelos goianos do início ao fim e finalizado em 28 minutos. O resultado mantém a Rensga na faixa de classificação, agora com retrospecto de três vitórias e uma derrota. O time goiano só ...