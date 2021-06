Esporte Rensga vence mais uma e termina 1ª semana no topo do CBLOL Cowboys superaram o Netshoes Miners neste domingo (6) e chegaram ao 2º triunfo no início do 2º split da competição nacional

Representante goiana no Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL), a Rensga iniciou com tudo o 2º split da competição. No sábado (5), os Cowboys venceram a INTZ, em 23 minutos, e neste domingo (6), a equipe bateu o Netshoes Miners, no encerramento do 1º final de semana de jogos. A vitória contra o Netshoes Miners foi construída em cerca de 30 minutos, e ...