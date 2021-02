Esporte Rensga vence duelo direto e mantém boa fase no CB Academy Goianos venceram os paulistas da RED Canids Kalunga e podem terminar a terceira semana na liderança da competição

A Rensga voltou a jogar pelo Campeonato Brasiliero Academy de League of Legends (CB Academy) e venceu o confronto direto contra a RED Canids Kalunga, pela liderança da competição. O duelo foi válido pela 6ª rodada, nas partidas da semana três do torneio. Desde o início da partida, no chamado early game (15 minutos iniciais), a Rensga teve ritmo forte e abriu vantag...