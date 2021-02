Esporte Rensga tenta quebrar invencibilidade do Flamengo no CBLOL Na quarta semana de jogos, Cowboys desafiam o líder Flamengo e fazem confronto direto contra o paiN

A Rensga tentará acabar com a boa fase do Flamengo, neste sábado (6), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL). A equipe rubro-negra é a única franquia invicta e lidera a competição com seis vitórias. Os Cowboys, por sua vez, estão com retrospecto de duas vitórias e quatro derrotas, na 8ª posição. Uma das estratégias da Rensga será de combater...