Esporte Rensga supera atual campeão e volta a vencer no CBLOL Cowboys derrotaram a paIN, no encerramento da segunda semana da competição nacional e retornam à faixa de classificação

A Rensga surpreendeu o atual campeão do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) e venceu a paiN em pouco mais de 35 minutos, pela 4ª rodada do 2º split da competição nacional. O duelo foi disputado no domingo (13), no encerramento da 2ª semana de jogos. Favorita, a paiN começou melhor o confronto e realizou abates de três dragões da Rensga. Com o tempo, a ...