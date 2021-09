Esporte Rensga perde para RED Canids e é vice-campeã do CBLOL Equipe goiana é superada na final do Campeonato Brasileiro de League of Legends e deixa escapar o título

A equipe goiana Rensga foi vice-campeã do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) ao ser derrotada na tarde deste sábado (4) pela RED Canids, por 3 a 1, no Morro da Urca, no Rio de Janeiro. Após campanha surpreendente no torneio, a equipe formada por Matheus "Trigo", Thiago "Kiari", Yan "Damage", Jong Hoon Park "Croc" e Heemin Cha "Yuri" não foi capaz ...