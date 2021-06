Esporte Rensga perde para KaBuM na 3ª rodada do CB Academy Cowboys foram superados na terça-feira (15) e sem tempo para lamentar, enfrentam paiN nesta quarta-feira (16) no encerramento da 2ª semana de jogos

A Rensga foi derrotada pela KaBum nesta terça-feira (15), no início da segunda semana de jogos do segundo split do Campeonato Brasileiro Academy de League of Legends (CB Academy). A partida foi disputada em 29 minutos e 36 segundos e marcou o primeiro revés dos goianos na competição. A Rensga iniciou melhor o duelo, mas logo a KaBum tomou frente nas principais disp...