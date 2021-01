Esporte Rensga no CBLOL: vaga garantida pelos próximos três anos Direção do clube goiano investiu R$ 4 milhões para garantir participação no principal campeonato de jogos eletrônicos do País depois de mudança para formato de franquias

Desde 2019, ano da fundação, a Rensga tem participado de campeonatos de League of Leagues. O início foi no Circuito Desafiante, a “2ª divisão brasileira”, depois foram para o Circuito Desafiante, onde ficaram entre os três melhores times e terminaram 2020 como uma das equipes qualificadas para participar do sistema de franquias do Campeonato Brasileiro de League of L...