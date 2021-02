Esporte Rensga inicia 2º turno do CB Academy com vitória sobre a Furia Goianos superaram os paulistas e sobem para a 4ª colocação na classificação da competição

A Rensga se recuperou da derrota para a LOUD e venceu a Furia na 10ª rodada, que marcou o início do 2º turno do Campeonato Brasileiro Academy de League of Legends (CB Academy). O duelo foi disputado na noite de quarta-feira (17) e encerrou a semana 5 de jogos da competição nacional. AQUI TEM CORAGEM! GGWP, @FURIA #CBLOLAcademy #GoRensga pic.twitter.c...