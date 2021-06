Esporte Rensga inicia 2º split do CBLOL com vitória e assume liderança Em vitória que contou com diálogo em três idiomas, Cowboys bateram a INTZ em partida de 23 minutos

A Rensga iniciou o 2º split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) com vitória sobre a INTZ, no sábado (5), em duelo de 23 minutos. O resultado coloca o time goiano na liderança do campeonato - no 1º split da temporada, os Cowboys tiveram recorde de quatro vitórias e 14 derrotas, na última colocação. Em busca de uma campanha diferente no 2º split, a d...