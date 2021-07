Esporte Rensga evolui entre splits e avança aos playoffs do CBLOL Goianos ainda vão disputar duas rodadas da fase de classificação do 2º split do campeonato e podem melhorar colocação antes dos duelos eliminatórios

A Rensga conquistou no último final de semana uma vaga nos playoffs do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) e disputará a fase eliminatória do 2º split da competição. O avanço no campeonato ocorreu após trocas no elenco da equipe em relação ao 1º split e evolução no desempenho dos Cowboys. Lanterna no 1º split com retrospecto de 4 vitórias e 14 derrota...