Esporte Rensga encerra 4ª semana do CBLOL com derrota para o paiN Equipe goiana aparece na 9ª e penúltima colocação com retrospecto de duas vitórias e seis derrotas (2-6)

Depois da derrota para o líder Flamengo, a Rensga foi superada pelo paiN em confronto direto na busca por uma vaga na faixa de classificação. O duelo válido pela 8ª rodada teve duração de pouco mais de 32 minutos e foi disputado no domingo (7), no encerramento da 4ª semana de jogos do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL). “Queríamos sair com a vitória, mas tí...