Esporte Rensga busca sinergia para equipe se recuperar no CBLOL Equipe goiana perdeu os dois jogos que disputou na semana 5 e caiu para a lanterna da competição de League of Legends

A Rensga foi derrotada nos dois jogos - LOUD e FURIA - que disputou na semana 5 do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) e iniciou o 2º turno da competição na última colocação com retrospecto de duas vitórias e oito derrotas (2-8). O objetivo do time goiano é ser mais agressivo e de encontrar a melhor sinergia dentro do elenco para voltar a brigar pela classi...