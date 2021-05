Representante goiana o Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), a equipe Rensga está na final do Campeonato Goiano de Esportes Eletrônicos e vai enfrentar Goblins na decisão, marcada para sábado (29). Na semifinal disputada neste domingo (23), na Orbi Gaming, a equipe eliminou a Cunco Lovers ao vencer por 3 a 0 a série melhor de cinco jogos.

No sábado (22), Goblins já tinha conquistado vaga na final ao bater, também por 3 a 0, a equipe Sora y sus amiguitos.

Técnico da equipe Rensga, Gafone acabou jogando a semifinal depois de cinco anos sem disputar competições de League of Legends (LoL). "Foi uma surpresa eu ter entrado, não esperava jogar o campeonato. Era um time já entrosado. Para mim foi muito fácil e divertido reviver meus tempos áurios de competição. Em competições, tem cinco anos que me aposentei, mas estou ativo no jogo até hoje", contou Gafone.

Sobre a disputa com a Goblins, que alimenta a rivalidade com a Rensga na competição, Gafone contou que também está ansioso pela disputa. "Eles (Goblins) podem esperar animação e vontade da nossa parte também. É um desafio mais forte do que o que a gente teve aqui hoje (domingo). Vai ser uma final insana, estou muito animado para esse confronto", definiu.

O Goiano de Esportes Eletrônicos é uma realização da TV Anhanguera e da Orbi Gaming, com patrocínio de Fujioka e EBM e apoio do Sicoob. A competição tem premiação de R$ 10 mil (do 1º ao 4º lugar).