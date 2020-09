Esporte Renovado, São Paulo recebe o RB Bragantino por liderança Se depender do retrospecto no Morumbi, a liderança está próxima. Até agora, o time dirigido por Fernando Diniz ganhou 13 dos 15 pontos disputados no seu estádio

O São Paulo pode até dormir na liderança do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (9). Para isso, a equipe tricolor precisa vencer o RB Bragantino, às 19h15, no Morumbi, em jogo válido pela nona rodada. E no que depender do retrospecto em seu estádio, a liderança está bem próxima do São Paulo. Até agora, o time dirigido por Fernando Diniz ganhou 13 dos 15 pon...