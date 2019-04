Esporte Renda líquida de Vila Nova x Juventude será revertida para obra no CT do Tigre Presidente do clube, Ecival Martins, entende que o CT pode ser melhor utilizado e fala em “implodir” o OBA

A renda líquida do duelo entre Vila Nova e Juventude, pelo jogo de volta da 4ª fase da Copa do Brasil, será destinada para obras no centro de treinamento do Tigre, caso o Tigre avance na competição. A direção colorada espera ter mais de R$ 30 mil torcedores e renda em torno de R$ 400 mil, já com descontos. “Eu quero contar com o torcedor. A gente passando pelo Juve...