Esporte Renato Kayzer pede atenção do Atlético-GO no Estadual Para o atacante rubro-negro, a competição precisa ser levada a sério. Ele cobra cuidado com equipes pequenas e celebra retorno ao Dragão

O dia de apresentações no Atlético foi cheio. Além do atacante Júlio César e do volante Edson, o Dragão oficializou o retorno de Renato Kayzer, que marcou sete gols pelo clube rubro-negro em 2018 em 33 jogos disputados pela equipe. “Pude marcar bastante gols, espero que esse ano seja ainda melhor. Os campeonatos serão mais difíceis, Série A não tem hora para ...