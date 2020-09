Esporte Renato Kayzer brilha, Atlético-GO vira sobre Vasco e espanta a crise Atlético-GO vence Vasco de virada, com dois gols de camisa 9, e deixa a zona da degola

O Atlético-GO precisava de uma vitória para espantar a sequência negativa. Eram sete jogos sem vencer (seis pela Série A e um na Copa do Brasil), marca que ficou pra trás. De virada, em noite de puro oportunismo do atacante Renato Kayzer, o Dragão mudou o rumo dele na competição. Venceu o Vasco por 2 a 1, na noite de quinta-feira (10), no Estádio de São Januário, no Ri...