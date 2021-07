Esporte Renato já supera início de Jorge Jesus, e Flamengo retoma modo avassalador Em três jogos até aqui, o treinador conduziu a equipe carioca a três vitórias, com dez gols marcados e apenas um sofrido

Para a alegria do torcedor do Flamengo, a primeira impressão não foi a que ficou do trabalho do técnico Renato Gaúcho. Após uma estreia de futebol questionável (mas com vitória), o treinador parece dar uma cara ao time que alegra a torcida e faz as comparações com a equipe de Jorge Jesus voltarem à tona. Com a vaga da Libertadores na mão após a goleada por 4 a 1 ...