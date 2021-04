Esporte Renato Gaúcho pede demissão do Grêmio após queda na Libertadores Em sua terceira passagem pelo Grêmio, Renato conquistou três campeonatos estaduais (2018, 2019 e 2020), uma Copa do Brasil (2016), uma Libertadores (2017) e uma Recopa Sul-Americana (2018)

Após a eliminação na terceira fase da Copa Libertadores para o Independiente Del Valle, o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, pediu demissão na tarde desta quinta-feira (15). Desde 2016 no cargo, o treinador de 58 anos era o dono do trabalho mais longevo da elite do futebol nacional. Com a sua demissão, Lisca, do América-MG, que assumiu em janeiro de 2020, se torna ...