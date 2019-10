Esporte Renato Gaúcho lamenta erros em jogo: 'Até mulher grávida faria gol no Grêmio' Grêmio sofreu goleada do Flamengo na noite de ontem, no Maracanã, no Rio de Janeiro

Após a dura goleada de 5 a 0 sofrida diante do Flamengo, o técnico Renato Gaúcho se apresentou cabisbaixo para a entrevista coletiva concedida no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira. A derrota custou ao Grêmio a vaga na final da Copa Libertadores. "Nessas horas temos que falar pouco, porque quando se ganha todo mundo presta, mas quando ...