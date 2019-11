Esporte Renato Gaúcho desmente renovação com o Grêmio: 'Nem comecei a conversar' Renato Gaúcho tem contrato com o clube gaúcho até o final desta temporada e a tendência é de que estenda o vínculo por mais um ano

A permanência de Renato Gaúcho no Grêmio ainda não está definida. Segundo o próprio treinador, as conversas para que ele renove o seu contrato com o clube gaúcho ainda nem sequer começaram e o foco, no momento, é a classificação à fase de grupos da Copa Libertadores. "Quando eu renovar ou não, vocês vão saber. Desde já falo, nem comecei a conversar porque o mais impo...