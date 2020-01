Esporte Renato Gaúcho é submetido a cirurgia no coração e deve ter alta neste domingo O comandante da equipe gremista, que recentemente renovou o seu contrato com o clube, já havia sido submetido a esse procedimento no coração há um ano

Renato Gaúcho foi submetido neste sábado, no Rio de Janeiro, a uma cirurgia no coração para corrigir uma arritmia que incomoda o treinador do Grêmio há alguns anos. O procedimento, chamado ablação, durou três horas e foi bem-sucedido. O técnico deverá receber alta do hospital Copa Star neste domingo. O comandante da equipe gremista, que recentemente renovou o seu contr...