Esporte Renato diz que Grêmio não mudará contra Flamengo: 'O que Vasco fez, meu time faz' Renato Gaúcho fez questão de ressaltar que o jogo deste domingo não está sendo considerado uma revanche pela eliminação na Copa Libertadores

O domingo reserva o reencontro do Grêmio com o Flamengo cerca de 25 dias depois da goleada do time carioca por 5 a 0, no Maracanã, que eliminou os gaúchos na semifinal da Copa Libertadores. Desta vez pelo Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre, a equipe tricolor busca a vitória para se consolidar no grupo de clubes que se classificam diretamente à fase de grupos da p...