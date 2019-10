Esporte Renato confirma desfalque de Luan no Grêmio: 'Dificilmente joga neste ano' Luan vinha sendo apontado como dúvida nos últimos dias, tendo ficado inclusive fora de algumas atividades

O Grêmio realizou na tarde desta terça-feira o último treino antes da "decisão" com o Flamengo, que definirá qual equipe irá representar o Brasil na final da Copa Libertadores. Sob orientação do técnico Renato Gaúcho, a equipe treinou quase o tempo todo com portões fechados no CT do Fluminense, na zona oeste do Rio de Janeiro. O treinador não revelou a equipe que irá a...