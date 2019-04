Esporte Renatinho se recupera e vira opção para estreia na Série A Meia do Goiás volta a treinar após recuperação de lesão

O técnico Claudinei Oliveira terá os 37 jogadores do atual elenco do Goiás à disposição para a estreia no Campeonato Brasileiro. A única dúvida era o meia atacante Renatinho, que teve lesão na coxa no primeiro jogo da final do Goiano, contra o Atlético, e que ficou fora do segundo jogo, se recuperando. Entretanto, o atleta já está liberado pelo departamento médi...