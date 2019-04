Esporte Renatinho reconhece queda de rendimento, mas avalia positivamente início de sua temporada Jogador se considera um dos responsáveis pela campanha do Goiás no Campeonato Goiano, mas busca melhorar em alguns pontos

Contratado no início do ano, Renatinho iniciou a temporada como titular absoluto no Goiás. Com gols e assistências, o jogador de 27 anos logo chamou atenção da torcida pelo bom desempenho durante as partidas. O meia soma 11 jogos com a camisa esmeraldina e já balançou a rede em seis oportunidades, sendo quatro pelo Goianão e duas pela Copa do Brasil. O jogador reconheceu q...