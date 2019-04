Esporte Renatinho, atacante do Goiás: 'Garra e vontade não vão faltar'

Três perguntas para Renatinho 1) O que não pode faltar ao Goiás na Série A para conseguir o primeiro objetivo, que é a permanência? A forma que se joga a Série A é diferente, temos de nos adaptar o mais rápido possível. A margem de erro tem de ser mínima por causa do alto nível. Temos de ter um bom jogo taticamente e, no ataque, aproveitar as oportunidades para mata...