Esporte Renan Dal Zotto, técnico da seleção de vôlei, volta a ser entubado Além da Covid-19, Renan teve pneumonia bacteriana e foi submetido a uma cirurgia vascular por causa de uma trombose

O técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan Dal Zotto, 60, voltou a ser entubado na noite deste domingo (25), no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro. Internado desde o dia 16 de abril, após ter contraído o coronavírus, Renan havia sido extubado no sábado (24) e, segundo o boletim médico, apresentava quadro de saúde estável. Porém, em nov...