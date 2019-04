Esporte Renan anuncia convocação de mais quatro jogadores para seleção de vôlei Oposto Wallace, o ponteiro Maurício Borges, o central Maurício Souza e o central Isac são os atletas convocados. Eles vão se apresentar na próxima segunda-feira (29)

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou nesta segunda-feira (21) que o técnico Renan Dal Zotto convocou mais quatro jogadores para a seleção masculina. O treinador chamou o oposto Wallace, o ponteiro Maurício Borges e o central Maurício Souza, do Sesc RJ e o central Isac, do Sada Cruzeiro, visando as competições da temporada 2019. Os quatro jogadores c...