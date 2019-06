Esporte René Simões vê cenário favorável para crescimento do futebol feminino no Brasil Técnico conquistou medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas-2004 e crê que modalidade ganhará força no País

Medalhista de prata com a seleção brasileira de futebol feminino, nos Jogos Olímpicos de Atenas-2004, o técnico René Simões vê cenário interessante para o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. O treinador traçou paralelo com sua experiência à frente do time nacional e espera que a exposição do esporte neste Mundial da França possa gerar frutos para a modalida...