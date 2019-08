Esporte Remo do Brasil conquista dois bronzes no primeiro dia de finais no Pan

No primeiro de finais do remo nos Jogos Pan-Americanos de Lima, o Brasil foi duas vezes ao pódio. Nesta quinta-feira, os representantes do País conquistaram medalhas de bronze em eventos masculinos, no skiff duplo e no quatro sem. Já as mulheres passaram em branco. Lucas Verthein e Uncas Tales ficaram em terceiro lugar no skiff duplo, com o tempo de 6min29s72, tendo chega...