Esporte Relembre outras eliminações de brasileiros antes da final do Mundial de Clubes Palmeiras se juntou a Internacional e Atlético-MG, que caíram diante de adversários africanos em 2010 e 2013

Derrotado pelo Tigres na semifinal do Mundial de Clubes, o Palmeiras não é o primeiro time do Brasil a ter a caminhada rumo ao título interrompida logo em sua primeira partida na competição. A lista das equipes do país com frustrações precoces na disputa agora conta com três nomes. A formação alviverde se juntou a Internacional e Atlético-MG, que caíram diante de adv...