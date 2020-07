Esporte Relembre os 5 títulos e as 4 derrotas de Jorge Jesus no Flamengo O treinador português deixa o Flamengo para assumir o comando do Benfica

Desde a estreia de Jorge Jesus no comando do Flamengo, em 10 de julho do ano passado, contra o Ahletico, pelas quartas de final da Copa do Brasil, pouco mais de um ano se passou. O torneio nacional e o Mundial de Clubes da Fifa foram os únicos que ele disputou e não venceu pelo clube rubro-negro. Ele deixa a Gávea para retornar a Portugal, onde treinará o Benfic...