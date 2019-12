Esporte Relax nas férias, meia do Atlético-GO comemora temporada Matheuzinho, que teve nome gritado por torcida no Accioly em vários jogos, celebra gol decisivo na reta final

Maior xodó da torcida atleticana nesta temporada, o meia Matheuzinho quer usar o período de férias para relaxar. O jogador tem contrato com o Atlético até o fim de 2021, tem propostas para sair, mas prefere não pensar nisso agora. Após um ano com altos e baixos com a camisa rubro-negra, ele entende que deu a volta por cima no fim da temporada e foi peça importante para...