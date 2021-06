Esporte Reino Unido pede isolamento de torcedores que foram à final da Champions A estimativa é que 12 mil pessoas saíram da Inglaterra e foram à cidade do Porto para a partida do último dia 29, vencida pelo Chelsea contra o Manchester City por 1 a 0

Centenas de torcedores de Chelsea e Manchester City que viajaram a Portugal para a final da Champions League receberam ordens do governo do Reino Unido para se isolarem por dez dias. A estimativa é que 12 mil pessoas saíram da Inglaterra e foram à cidade do Porto para a partida do último dia 29, vencida pelo Chelsea por 1 a 0. O receio é que elas possam espalhar a vari...