Esporte Reinier é liberado pelo STJD e reforça o Flamengo contra o Avaí em Brasília Rubro-negro atuará como visitante no Estádio Mané Garrincha, neste sábado (7), às 17h, pela 18ª rodada da Série A

Uma alternativa importante para suprir as ausências de Bruno Henrique e do uruguaio Arrascaeta no Flamengo, o jovem Reinier foi liberado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em julgamento nesta sexta-feira, em São Paulo, e reforça o time contra o Avaí, neste sábado, às 17 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. No julgam...