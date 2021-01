Esporte 'Rei do Rio'! Atlético-GO fica invicto contra cariocas na Série A 2020 Em oito jogos, Dragão teve quatro vitórias e quatro empates (66%) contra os clubes do Rio no Brasileirão

O Atlético-GO vai terminar o Campeonato Brasileiro 2020 invicto contra clubes cariocas. Com a vitória, de virada, por 3 a 1 sobre o lanterna Botafogo, nesta quarta-feira (20), o Dragão fez seu oitavo jogo contra equipes do Rio. Não perdeu nenhuma. Os números são: 8 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 66% de aproveitamento Após a vitória no Estádio Nilton Santo...