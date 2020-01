Esporte Regularizados, Madison, Sandro e Victor Andrade podem estrear pelo Goiás Dupla de volantes e atacante têm nomes publicados no BID da CBF e ficam à disposição do técnico Ney Franco para o clássico contra o Vila Nova

O técnico Ney Franco passa a contar com três novas opções para escalar o Goiás. Os volantes Madison e Sandro, e o atacante Victor Andrade tiveram os nomes publicados no BID da CBF nesta sexta-feira (31) e, com isso, estão regularizados e pode estrear pelo clube esmeraldino neste domingo (2/2) no clássico contra o Vila Nova, pela 4ª rodada do Goianão. Madiso...