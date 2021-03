Esporte Regularizado, volante define escolha pelo Atlético-GO: 'vitrine' Jogador estreou contra o Anápolis, pelo Campeonato Goiano

O volante André, de 20 anos, está há um mês no Atlético-GO. Chegou antes do prazo final para a regularização de jogadores no Goianão 2020, mas não teve como ser inscrito por causa de embaraços na documentação. Na semana passada, finalmente o atleta pôde ganhar condições de jogo e já estreou domingo (7), na vitória sobre o Anápolis (2 a 0). André veio do Santa Cruz, ...